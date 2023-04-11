Кримінал

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі зруйновано цивільне підприємство Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок вчорашніх обстрілів с. Кучерівка Куп’янського району зруйновано цивільне підприємство. Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Поділитися:



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