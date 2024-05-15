Суспільство

Внаслідок обстрілів Харківщини поранення дістали п’ятеро людей

15 Травня 2024 13:44
обстріли, Харківщина
Наслідки обстрілу / Telegram

Внаслідок ударів КАБами по Харківській поранень зазнали п’ятеро людей.

Про це повідомила у Фейсбуці обласна поліція. 

За інформацією правоохоронців, 15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля гуртожитку й амбулаторія. Поранення отримали три цивільні жінки і чоловік, які працювали в амбулаторії.

Крім того, під ворожий вогонь вкотре потрапив Куп’янськ. Унаслідок обстрілу центральної частини міста поранення зазнала 33-річна місцева мешканка, її доправили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).


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