Вloomberg: Путін хоче взяти під контроль “вагнерівців”, які знаходяться в Африці

Російський диктатор Володимир Путін планує взяти під контроль найманців ПВК “Вагнера”, які знаходяться в Африці та на Близькому Сході.

Про це повідомляє Вloomberg.

Як говорить джерело видання, управління операціями “вагнерівців” готовий взяти на себе пов’язаний з Міністерством оборони збройний підрядник.

Окрім того, всю таємну закордонну мережу “вагнерівців” планують підпорядкувати російському військовому командуванню. Це дозволить у майбутньому уникнути заколотів, подібних до того, який організував глава ПВК “Вагнера” Євген Пригожин.