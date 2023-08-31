Політика

Вloomberg: Путін хоче взяти під контроль “вагнерівців”, які знаходяться в Африці

31 Серпня 2023 21:25
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путін, вагнер

Російський диктатор Володимир Путін планує взяти під контроль найманців ПВК “Вагнера”, які знаходяться в Африці та на Близькому Сході.

Про це повідомляє Вloomberg.

Як говорить джерело видання, управління операціями “вагнерівців” готовий взяти на себе пов’язаний з Міністерством оборони збройний підрядник.

Окрім того, всю таємну закордонну мережу “вагнерівців” планують підпорядкувати російському військовому командуванню. Це дозволить у майбутньому уникнути заколотів, подібних до того, який організував глава ПВК “Вагнера” Євген Пригожин.


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