Суспільство

Влада Фінляндії вирішила закрити кордон з Росією

28 Листопада 2023 17:25
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рф, кордон, фінляндія

Фінляндія вирішила тимчасово закрити останній діючий пункт пропуску на кордоні з Росією, рішення набуде чинності опівночі з 29 на 30 листопада і діятиме до 13 грудня.

Про це заявив впрем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає “Європейська правда” з посиланням на Helsingin Sanomat

Орпо оголосив, що уряд вирішив закрити усі пункти пропуску на кордоні з Росією, з яких на цей час залишався діючим лише КПП “Райя-Йоосеппі” у Лапландії.

Подати заявки на притулок надалі можна буде лише у портах і аеропорту.

Водночас, рішення не торкнеться вантажних залізничних перевезень між Росією і Фінляндією.

Прем’єр акцентував, що причиною рішення стала спроба Росії чинити вплив на Фінляндію, і для Гельсінкі це неприйнятно. 

У понеділок на КПП “Райя-Йоосеппі” подали заявки про притулок лише кілька мігрантів, у вівторок – жодного. Проте, за словами Петтері Орпо, Гельсінкі у рішенні керувалося не цифрами, а загальною оцінкою ситуації. 


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