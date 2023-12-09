Влада Фінляндії розпочала попереднє розслідування щодо садиста Петровського

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розпочала дослідчу перевірку щодо росіянина Воїслава Тордена (раніше відомого як Ян Петровський) за підозрою у скоєнні терористичних злочинів в Україні, повідомляє Yle з посиланням на заступника генерального прокурора Юка Раппе.

Як нагадує видання, Торден був затриманий у Фінляндії на запит Києва з метою його подальшої екстрадиції до України. Верховний суд країни відмовив у цьому запиті і звільнив Тордена 8 грудня, однак того ж дня росіянина затримала прикордонна служба.

За даними Yle, наразі поліція спільно з генпрокуратурою вивчають матеріали, передані Україною для екстрадиції Тордена. За підсумками цієї роботи генеральний прокурор ухвалить рішення про початок повноцінного розслідування.

При цьому, як зазначає видання, це буде унікальним для фінських правоохоронних органів нагодою, оскільки Торден не є громадянином Фінляндії, а злочини було скоєно за її межами. У той же час фінське законодавство, пише Yle, дозволяє розслідувати злочини, скоєні за межами країни, якщо це доцільно «на користь слідства та здійснення правосуддя».

В Україні Петровського підозрюють у скоєнні військових злочинів на Донбасі у 2014–2015 роках. Він сам визнавав, що катував і розстріляв кількох полонених.

Петровський (відомий також як «Великий Слов’янин» та «Воїслав Торден») воював в Україні ще з 2014 року та разом з іншим командиром «Русича» Олексієм Мільчаковим викладав фото та відео на тлі розстріляних бійців батальйону «Айдар» у Луганській області.

ДШРГ “Русич”, командиром якого є Ян Петровський, вважається одним з найодіозніших підрозділів так званої “ЛНР” в 2014-2015 роках.

Найбільшим їхнім “успіхом” була засідка 5 вересня 2014 року під Веселою Горою на Луганщині, коли у день початку чергового перемир’я бійці російської групи зайняли покинутий український блокпост, залишивши там синьо-жовтий прапор.

Під таким прикриттям “Русич” розстріляв колону батальйону “Айдар”, яка поверталася на базу, а згодом ще й атакував колону 80-ї бригади, якій, утім, вдалося прорватися.

Загалом тоді загинули понад 40 українських бійців.

Подія набула особливого резонансу після того, як лідери ДШРГ “Русич” Олексій Мільчаков та Ян Петровський виклали у мережу свої фото на тлі тіл “айдарівців”, а також зображення відрізаного вуха.

Пізніше оглядачі також помітили, що на щоці одного з поранених бійців “Айдару” Івана Ісика (він згодом помре від опіків у луганській лікарні) був вирізаний коловорот – язичницький знак сонця, один з тодішніх символів ДШРГ “Русич”, який був у них на шевронах.

Ян Петровський з позивним “Великий Славян” – виходець із Санкт-Петербурга, але довго жив у Норвегії, звідки його депортували у 2016 році на запит місцевої служби безпеки.

Перед цим Петровський співпрацював з праворадикальними рухами у самій Норвегії.