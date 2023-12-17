Фінська поліція вимагає заарештувати садиста Петровського

Центральна кримінальна поліція вимагає накласти арешт на росіянина Воїслава Тордена (він же Ян “Слов’ян” Петровський) за підозрою у скоєнні військових злочинів в Україні. Згідно з ордером на арешт, передбачувані злочини було скоєно у 2014–2015 роках.

У повітовому суді Гельсінкі повідомили інформагентству STT, що засідання у справі відбудеться у понеділок, 18 грудня, у другій половині дня, повідомляє Yle.

Заступник генпрокурора Юкка Раппе раніше ухвалив рішення розпочати попереднє розслідування злочинів Тордена в Україні. За його словами, слідство пройде у Фінляндії, оскільки за рішенням Верховного суду Торден не може бути екстрадований до України.

Торден заперечує всі звинувачення.

В Україні Петровського підозрюють у скоєнні військових злочинів на Донбасі у 2014–2015 роках. Він сам визнавав, що катував і розстріляв кількох полонених.

Петровський (відомий також як «Великий Слов’янин» та «Воїслав Торден») воював в Україні ще з 2014 року та разом з іншим командиром «Русича» Олексієм Мільчаковим викладав фото та відео на тлі розстріляних бійців батальйону «Айдар» у Луганській області.

ДШРГ “Русич”, командиром якого є Ян Петровський, вважається одним з найодіозніших підрозділів так званої “ЛНР” в 2014-2015 роках.

Найбільшим їхнім “успіхом” була засідка 5 вересня 2014 року під Веселою Горою на Луганщині, коли у день початку чергового перемир’я бійці російської групи зайняли покинутий український блокпост, залишивши там синьо-жовтий прапор.

Під таким прикриттям “Русич” розстріляв колону батальйону “Айдар”, яка поверталася на базу, а згодом ще й атакував колону 80-ї бригади, якій, утім, вдалося прорватися.

Загалом тоді загинули понад 40 українських бійців.

Подія набула особливого резонансу після того, як лідери ДШРГ “Русич” Олексій Мільчаков та Ян Петровський виклали у мережу свої фото на тлі тіл “айдарівців”, а також зображення відрізаного вуха.

Пізніше оглядачі також помітили, що на щоці одного з поранених бійців “Айдару” Івана Ісика (він згодом помре від опіків у луганській лікарні) був вирізаний коловорот – язичницький знак сонця, один з тодішніх символів ДШРГ “Русич”, який був у них на шевронах.

Ян Петровський з позивним “Великий Славян” – виходець із Санкт-Петербурга, але довго жив у Норвегії, звідки його депортували у 2016 році на запит місцевої служби безпеки.

Перед цим Петровський співпрацював з праворадикальними рухами у самій Норвегії.