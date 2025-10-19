Вісім років після ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева не довела виправлення, Дронов залишається за ґратами

Минуло вісім років після масштабної ДТП у центрі Харкова, де загинули шестеро людей і ще шестеро були поранені. За інформацією MediaPort, обидва засуджених водія досі відбувають покарання, а спроби Зайцевої довести своє виправлення суд визнав безуспішними.

18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечнікова в Харкові сталася одна з найтрагічніших аварій в історії міста. Автомобіль Lexus під керуванням 20-річної Олени Зайцевої на великій швидкості зіткнувся з Volkswagen Touareg Геннадія Дронова. Від удару Lexus вилетів на тротуар і збив пішоходів — шестеро людей загинули, ще шестеро дістали поранення.

У лютому 2019 року Київський районний суд Харкова засудив обох водіїв до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на три роки. Також суд зобов’язав їх солідарно виплатити потерпілим понад 7,5 млн грн компенсації. Вирок набув чинності у квітні 2020 року.

За інформацією MediaPort, нині Геннадій Дронов відбуває покарання у Крюківській виправній колонії №29 у Полтавській області. Олена Зайцева перебуває у колонії на Сумщині, куди її перевели після початку повномасштабної війни.

У 2022 році Зайцева відмовилася подавати клопотання про умовно-дострокове звільнення, однак у 2024 році таку заяву все ж подала. Суд відхилив її, визнавши, що засуджена не продемонструвала ознак виправлення. У рішенні зазначено, що «поведінка Зайцевої не свідчить про щире усвідомлення провини чи гарантоване невчинення нових злочинів».