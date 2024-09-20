Суспільство

Військовим та держслужбовцям заборонили використовувати Telegram
20 Вересня 2024 13:15
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) 19 вересня ухвалив рішення про заборону використання Telegram держслужбовцям, військовим та працівникам об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба НКЦК.

“З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.


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