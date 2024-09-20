Військовим та держслужбовцям заборонили використовувати Telegram

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) 19 вересня ухвалив рішення про заборону використання Telegram держслужбовцям, військовим та працівникам об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба НКЦК.
“З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.