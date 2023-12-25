Політика

Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових

25 Грудня 2023 14:44
читать на русском →
мобілізація

Уряд України сьогодні, 25 грудня, мав би внести на голосування законопроект щодо мобілізації. Над ним зараз працюють в Кабінеті Міністрів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давід Арахамія.

За його словами, відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости та, зокрема, “Дію”.

“Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не розв’язувати проблеми тих, хто служить зараз, – не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують розв’язання своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання”, – наголосив Давід Арахамія.

Він також додав, що треба продовжувати працювати незважаючи на календар.

“Усіх віруючих – з Різдвом. Світло завжди перемагає темряву. Нехай зло назавжди покине нашу країну і наші домівки. Христос Народився”, – нагадав Арахамія.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Грудня 2023 14:44

Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових
25 Грудня 2023 15:13

Синєгубов не виключає повторний наступ на Харків
25 Грудня 2023 13:45

Латвія передала Україні три сотні автомобілів, вилучених у п’яних водіїв
25 Грудня 2023 12:41

Україна отримала $1,34 млрд на підтримку соціальної сфери
25 Грудня 2023 12:23

ISW: Російські десантники зазнають суттєвих втрат біля Кринок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки