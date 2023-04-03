Політика

Війська РФ не припиняють штурм у районі Авдіївки

3 Квітня 2023 16:45
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авдіївка

Війська РФ відчувають перебої в забезпеченні боєприпасами, але не припиняють штурмувати позиції ЗСУ між Авдіївкою та Мар’їнкою в Донецькій області, заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

“Ворог намагається атакувати наші позиції між Авдіївкою та Мар’їнкою. Ці спроби не припиняються. Постійно ворог отримує, що називається, “на горіхи”, але не полишає цих спроб. Варто зазначити, що ворог зазнав досить значних втрат. Якщо брати статистику, наприклад, минулого тижня, і цього тижня навіть, то ворог дещо позбавився можливості атакувати. Немає в них тієї кількості техніки і, як вони самі зазначають, настала в них “дієта” з боєприпасами для штурмів”, – наголосив Дмитрашківський.


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