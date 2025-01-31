Відтепер у “Дії” можна повідомити про відсутність звʼязку чи мобільного інтернету

У додатку “Дія” запустили нову послугу — можливість повідомити про проблеми зі зв’язком або мобільним інтернетом.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Якщо у вас довго вантажаться сторінки, не йде дзвінок або не відкривається TikTok — повідомляйте про це в Дії. Послугу знайдете одразу на головному екрані застосунку”, — зазначив міністр.

Щоб скористатися послугою, потрібно обрати розділ “Відсутній звʼязок” у застосунку, дати одноразовий доступ до геолокації та описати проблему.

Федоров також пояснив, як діяти у випадку повної відсутності інтернету: “Заздалегідь завантажте Мапу незламності, можете зробити це просто зараз. Вона знадобиться і в інших випадках, наприклад, коли шукаєте укриття або найближче місце з генератором. А далі, якщо у вас зникне інтернет, залишайте заяву в Дії, вона автоматично відправиться, коли повернеться звʼязок”, — пояснив міністр.