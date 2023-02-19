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Відпуска за 1000 доларів: у Криму масово скаржаться на порушення прав мобілізованих

19 Лютого 2023 09:00
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генштаб

У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів.

Через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем “С-300” та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію, повідомляють у Генштабі.

Також на тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міністерства оборони РФ через порушення прав військовослужбовців.

Основними причинами скарг родичів мобілізованих у Криму стали:

  • відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяців та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці;
  • незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати мобілізованим їжу та особисті речі;
  • використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення, зокрема рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у розмірі 1000 доларів.

Міноборони РФ ніяк не реагує на звернення громадян.


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