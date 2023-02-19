Відпуска за 1000 доларів: у Криму масово скаржаться на порушення прав мобілізованих

У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів.

Через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем “С-300” та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію, повідомляють у Генштабі.

Також на тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міністерства оборони РФ через порушення прав військовослужбовців.

Основними причинами скарг родичів мобілізованих у Криму стали:

відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяців та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці;

незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати мобілізованим їжу та особисті речі;

використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення, зокрема рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у розмірі 1000 доларів.

Міноборони РФ ніяк не реагує на звернення громадян.