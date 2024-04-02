Байден і Сі провели телефонну розмову

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

В ході розмови Байден звернувся до Сі зі закликом вплинути на Росію та Іран у контексті воєн в Україні й на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Президент США також висловив занепокоєння з приводу поведінки Пекіна у Південнокитайському морі. Зокрема мовилося про нещодавній епізод, коли військові КНР обстріляли з водометів філіппінський суховантаж.

Окрім цього, глава Білого дому підштовхував лідера Китаю до зусиль у боротьбі з наркотиками, одночасно обговорюючи прогрес, досягнутий із листопада щодо заходів з обмеження і перекриття потоку деяких хімічних речовин для виготовлення синтетичних наркотиків.