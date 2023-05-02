Віце-прем’єр Польщі: “Пів-Європи хоче знову вести справи з РФ”

Політичні конкуренти польської правлячої партії “Право і справедливість” (PiS) “є заручниками груп інтересів, які думають лише про те, щоб якнайшвидше закінчити війну в Україні, продовжити бути клієнтом Росії та вести з нею бізнес”. Таку думку висловив заступник прем’єр-міністра Польщі Петр Глинський в інтерв’ю польському виданню Kurier Lubelski.

“У наших політичних конкурентів просто немає іншого шляху. Вони такі. Такі їхні політичні союзи, такий їхній електорат”, – наголосив він.

За словами Глинського, поновлення ділових відносин з Росією “чекає половина Європи”, а колишній глава Європейської ради та екс-прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повернувся на батьківщину “саме для того, щоб врятувати цей німецько-російський проект (газопровід “Північний потік”)”.

Говорячи про російське вторгнення в Україну, Глинський заявив: “Ми маємо справу з агресором, метою якого є знищення української, а я не сумніваюся, що й польської держави і нації”.

Восени 2023 року у Польщі відбудуться парламентські вибори. Очікується, що головним конкурентом правлячої консервативної партії нинішнього прем’єр-міністра Ярослава Качинського на них виступить ліберально-консервативна партія Дональда Туска “Громадянська платформа”.

У 2001 році Туск став одним із засновників цієї партії. З 2003 року він – її голова. У 2007 році “Громадянська платформа” перемогла на позачергових парламентських виборах у Польщі і Туск очолив уряд країни. На цій посаді він пропрацював до 2014 року, коли його обрали головою Євроради.