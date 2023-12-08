Верховний суд Фінляндії не дав згоду на екстрадицію до України російського бойовика

Суд Фінляндії відпустив російського бойовика і відмовив у екстрадиції Яна Петровського через умови утримання в українських в’язницях та наказав негайно його звільнити.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на фінську газету Helsingin Sanomat

Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України за підозрою в участі у терористичній організації. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами “ЛНР” воював проти України у складі так званої “Диверсійно-штурмової розвідувальної групи “Русич”.

Верховний суд Фінляндії пояснив, що не може дати згоду на видачу Петровського через умови утримання в українських в’язницях. Суд послався на рішення ЄСПЛ, за яким умови в українських в’язницях порушують статтю 3 Європейської конвенції з прав людини.

Ця стаття стверджує, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. ЄСПЛ визначив як особливу проблему переповненість українських в’язниць і різні матеріальні недоліки закладів позбавлення волі.

На думку Верховного суду Фінляндії, Петровський ризикує бути підданим поводженню, що суперечить людській гідності, у разі його екстрадиції в Україну.

Наприкінці жовтня, нагадує видання, Верховний суд Швеції також ухвалив аналогічне рішення у справі про екстрадицію особи на підставі умов ув’язнення в Україні.

“Згідно з повідомленнями, умови утримання в українських в’язницях під час війни ще більше погіршилися і можуть становити загрозу життю і здоров’ю. Також надходять повідомлення про катування і насильство, в тому числі щодо осіб, підозрюваних у співпраці з Росією”, – пише фінська газета.

Верховний суд постановив, що більше немає підстав для утримання Петровського під вартою для забезпечення його можливої екстрадиції. Суд наказав негайно звільнити його, якщо немає інших підстав для його утримання.

Про арешт Петровського у Фінляндії цього року фінські ЗМІ повідомили 25 серпня. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України.