Суспільство

Верховна Рада визначила новий дедлайн терміну проходження ВЛК “обмежено придатним”
12 Лютого 2025 11:27
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Проходження ВЛК / Фото ілюстративне: mezha.net
Проходження ВЛК / Фото ілюстративне: mezha.net

Сьогодні, 12 лютого, Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроєкт №12457. Термін проходження військово-лікарської комісії “обмежено придатним” громадянам продовжено на чотири місяці.

Про це повідомив нардепа від “Голосу” Ярослав Железняк.

“За” законопроєкт №12457 проголосували 313 народних депутатів.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, що мають статус “обмежено придатні” до військової служби (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності закону зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Чекати на отримання повістки для перекомісії не потрібно: у порівняльній таблиці до законопроєкту вказано, що громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через Резерв+ з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.


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