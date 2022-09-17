Верещук закликає людей не поспішати повертатися на деокуповану частину Харківщини

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає людей не поспішати повертатися у деокуповані населені пункти Харківщини, повідомляє Радіо Свобода.

«Нашим першим завданням є відновлення державної і місцевої влади у деокупованих населених пунктах. ВА ось-ось почнуть працювати на Харківщині. …там тривають обстріли. Там ситуація покращилася, але не для того, аби повертатися. Тому моє прохання і рекомендація – почекати для людей. які дуже хочуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклею та інші населенні пункти. Не поспішати і дати можливість владі зробити все, щоб території були розміновані, було відновлено живлення, щоб там була Україна повністю», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.