Веніславський заявив, що відставка Шмигаля під час воєнного стану неможлива

Під час дії правового режиму воєнного стану Відставка Дениса Шмигаля неможлива, адже звільнення прем’єр-міністра потягне за собою відставку всього уряду.

Про це “Радіо Свобода” сказав нардеп від “Слуги Народу”, член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

“Є закон “Про режим воєнного стану”, стаття 10 якого чітко забороняє припинення повноважень, у тому числі Кабінету Міністрів України під час правового режиму воєнного стану. Тобто юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичного сценарію я зараз не бачу, без внесення змін до законодавства України”, – сказав він.

Відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього уряду, наголосив народний депутат. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля теж неможлива. При цьому Федір Веніславський зазначив, що “відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута”.

“Я наразі не бачу юридичних можливостей для припинення повноважень Кабінету Міністрів України. А припинення повноважень прем’єра є автоматично наслідком припинення повноважень всього складу Кабінету Міністрів. Невипадково президент на початку війни говорив про можливі точкові зміни”, – сказав Веніславський і додав, що Рада наразі може лише звільняти конкретних міністрів.