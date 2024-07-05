Політика

Веніславський заявив, що відставка Шмигаля під час воєнного стану неможлива
5 Липня 2024 11:27
читать на русском →
Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабмін

Під час дії правового режиму воєнного стану Відставка Дениса Шмигаля неможлива, адже звільнення прем’єр-міністра потягне за собою відставку всього уряду.

Про це “Радіо Свобода” сказав нардеп від “Слуги Народу”, член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

“Є закон “Про режим воєнного стану”, стаття 10 якого чітко забороняє припинення повноважень, у тому числі Кабінету Міністрів України під час правового режиму воєнного стану. Тобто юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичного сценарію я зараз не бачу, без внесення змін до законодавства України”, – сказав він.

Відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього уряду, наголосив народний депутат. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля теж неможлива. При цьому Федір Веніславський зазначив, що “відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута”.

“Я наразі не бачу юридичних можливостей для припинення повноважень Кабінету Міністрів України. А припинення повноважень прем’єра є автоматично наслідком припинення повноважень всього складу Кабінету Міністрів. Невипадково президент на початку війни говорив про можливі точкові зміни”, – сказав Веніславський і додав, що Рада наразі може лише звільняти конкретних міністрів.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Липня 2024 14:09

З 9 липня буде змінено графіки вимкнень світла по всій Україні
5 Липня 2024 14:48

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно очолив уряд Великої Британії
5 Липня 2024 12:42

Орбан прибув до Росії
5 Липня 2024 12:05

В окупованому Бердянську зникло світло і вода
5 Липня 2024 10:44

5 липня Укренерго збільшило обсяги відключень
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки