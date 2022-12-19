Великобританія 2023 року надасть Україні снарядів на £250 млн

Сьогодні прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на зустрічі в Естонії з британськими військами та лідерами країн Північної Європи та Балтії має намір підтвердити свою відданість підтримці України, повідомляє The Guardian.

За даними видання, він оголосить, що Великобританія наступного року поставить Києву сотні тисяч артилерійських снарядів за контрактом на 250 млн. фунтів стерлінгів (майже $305 млн.).

Зазначається, що ці боєприпаси будуть передані в рамках пакету військової допомоги, який уже включає ракетні системи та зенітні гармати.