Політика

Великобританія 2023 року надасть Україні снарядів на £250 млн

19 Грудня 2022 08:54
18
зброя, британія, допомога

Сьогодні прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на зустрічі в Естонії з британськими військами та лідерами країн Північної Європи та Балтії має намір підтвердити свою відданість підтримці України, повідомляє The Guardian.

За даними видання, він оголосить, що Великобританія наступного року поставить Києву сотні тисяч артилерійських снарядів за контрактом на 250 млн. фунтів стерлінгів (майже $305 млн.).

Зазначається, що ці боєприпаси будуть передані в рамках пакету військової допомоги, який уже включає ракетні системи та зенітні гармати.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Грудня 2022 11:09
40

“Харківобленерго” оновила графік планових відключень на 19 – 25 грудня
19 Грудня 2022 12:03
33

Путін тричі відкладав дату вторгнення в Україну – ГУР
19 Грудня 2022 11:29
17

“Укренерго”: Графіки аварійних відключень введено у Києві та десяти областях
19 Грудня 2022 09:33
38

За добу ліквідовано понад 500 окупантів – Генштаб
19 Грудня 2022 08:06
68

Сьогодні вночі збито 30 “шахедів” – Повітряні сили ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
усі думки