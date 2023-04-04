Кримінал

Вбивство Татарського: Дар’ю Трепову заарештували на два місяці

4 Квітня 2023 18:50
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Дар’ю Трепову заарештували на два місяці у справі про підрив «військора» Владлена Татарського.

Саме засідання щодо обрання запобіжного заходу було закрито через «секретні відомості», пишуть російські ЗМІ.

Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін) загинув у неділю ввечері внаслідок вибуху в петербурзькому кафе Street Food Bar №1, де проходив його “творчий вечір”.

За свідченнями очевидців, вибух стався невдовзі після того, як одна з відвідувачок, яка назвалася Анастасією, передала Татарському подарунок – статуетку.

Національний антитерористичний комітет РФ кваліфікував вибух у кафе як терористичний акт. За версією комітету, він був спланований “спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального, активною прихильником якого є затримана Трепова”.

Терактом те, що сталося, назвав і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Організований він, на думку Пєскова, міг бути у Києві. “Київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського, як і багатьох інших людей з 2014 року – саме тому проводиться спецоперація”, – заявив він.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк ще напередодні відкинув будь-яку причетність Києва до вибуху в Петербурзі, назвав його “внутрішнім тероризмом”.

Соратник Олексія Навального Іван Жданов, у свою чергу, назвав заяви російської влади про теракт і про те, що до нього нібито причетні структури Навального, очікуваними.

“Звичайно, ми цим не займаємося, – написав Жданов у своєму телеграм-каналі. – Тероризм на нас давно намагаються навісити. І в найближчому майбутньому буде суд над Навальним. Очевидно, що вони планують дати йому максимальний термін, і для цього тероризм дуже зручний”.


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