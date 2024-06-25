В ЗСУ спростували інформацію про втечу мобілізованих засуджених

У Сухопутних військах ЗСУ спростували інформацію про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів.

Про це йдеться у повідомленні на facebook-сторінці Сухопутних військ.

“Всі колишні ув’язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ і скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою.

“Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк , так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках”, – додали в ЗСУ.

Раніше видання “Телеграф” із посиланням на власні джерела писало, що шестеро ув’язнених, які погодилися вступити до лав Збройних сил України, втекли з навчального центру “Десна” у військовій формі та зі зброєю.