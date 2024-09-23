В Україні зупинився призов обмежено придатних до 25 років, – нардеп

В Україні офіційно зупинили призов до армії обмежено придатних з 18 до 25 років, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, призов таких громадян можливий тільки за письмовою згодою.

Як зазначив парламентар, вихідні дані директиви 116/2/1/21409 від 19.09.2024. Там в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Також за словами Гончаренка, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.