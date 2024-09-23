Суспільство

В Україні зупинився призов обмежено придатних до 25 років, – нардеп
23 Вересня 2024 16:11
читать на русском →
мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

В Україні офіційно зупинили призов до армії обмежено придатних з 18 до 25 років, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, призов таких громадян можливий тільки за письмовою згодою.

Як зазначив парламентар, вихідні дані директиви 116/2/1/21409 від 19.09.2024. Там в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Також за словами Гончаренка, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Вересня 2024 20:20

Зампрокурора Запорізької області викрили на хабарі у 40 тисяч доларів
23 Вересня 2024 17:25

Telegram буде передавати правоохоронцям дані тих, хто порушує правила месенджера
23 Вересня 2024 17:04

Показники мобілізації збільшено втричі, наступний етап – реформа ТЦК, – Умєров
23 Вересня 2024 16:11

В Україні зупинився призов обмежено придатних до 25 років, – нардеп
23 Вересня 2024 15:35

Депутат Одарченко втік до Румунії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки