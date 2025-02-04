В Україні знову аварійні відключення електроенергії: де саме

У кількох областях України зранку 4 лютого знову ввели графіки аварійних відключень електроенергії.

Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили зранку в “Кіровоградобленерго“. Через одночасне застосування планових та екстрених обмежень тривалість відключень може бути довшою, ніж зазвичай.

Сумська область

За вказівкою НЕК “Укренерго”, сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги.

“Черга при ГАВ відображається НА МОМЕНТ ВІДКЛЮЧЕННЯ в реальному часі на сайті АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО” в розділі “Споживачам”-“Відключення” за Вашою адресою чи номером особового рахунку”, – сказано у повідомленні.

Дніпропетровська та Донецька області

Компанія ДТЕК заявила, що через команду “Укренерго” в цих регіонах знову діють екстрені відключення. Про можливі зміни обіцяють повідомляти оперативно.

Доповнено. Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

“Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію дуже ощадливо у період з 7:00 до 22:00. За можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно”, – додали енергетики.