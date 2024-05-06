Суспільство

В Україні прогнозують дощі 

6 Травня 2024 12:44
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погода
Ілюстративне фото / Getty Images

7 травня синоптики прогнозують в Україні дощ із грозами.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

“Повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до +16+20 градусів.

На решті території України у вівторок тепла погода ще затримається.

Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, 7-го травня принесе дощі з грозами.

Хіба що в Криму та Приазов’ї опади завтра малоймовірні”.

Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби поривчастим, часом навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим, вдень +14+20 градусів, а всередині тижня можливі заморозки.

У Києві 7-го травня очікується періодично дощ з грозою. Температура повітря завтра знизиться і протягом дня становитиме +17+19 градусів. Західний вітер у столиці очікується рвучким.


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