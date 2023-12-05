В Україні прогнозується дощ та сніг

У середу 6 грудня в Україні опадів не очікується, тільки в Житомирській і Вінницькій областях буде невеликий сніг, а на Одещині – невеликий дощ.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру

На дорогах західних і північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у Львівській, Чернігівській та Сумській областях 6-11° морозу, на Одещині та в Криму від 2° морозу до 3° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-7° теп

Прогноз погоди по Києву на 6 грудня – без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу; вдень 0-2° морозу.

У четвер також буде без істотних опадів, лише вночі в Приазов’ї невеликий сніг, вдень у Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг і дощ.

Температура в північних областях 8-13° (на Чернігівщині та Сумщині подекуди до 15° морозу), вдень 2-7° морозу; на півдні та Закарпатті вночі близько 0°, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці 7 грудня без істотних опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.