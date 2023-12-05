Суспільство

В Україні прогнозується дощ та сніг

5 Грудня 2023 14:26
читать на русском →
погода

У середу 6 грудня в Україні опадів не очікується, тільки в Житомирській і Вінницькій областях буде невеликий сніг, а на Одещині – невеликий дощ.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру

На дорогах західних і північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у Львівській, Чернігівській та Сумській областях 6-11° морозу, на Одещині та в Криму від 2° морозу до 3° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-7° теп

Прогноз погоди по Києву на 6 грудня – без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу; вдень 0-2° морозу.

У четвер також буде без істотних опадів, лише вночі в Приазов’ї невеликий сніг, вдень у Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг і дощ.

Температура в північних областях 8-13° (на Чернігівщині та Сумщині подекуди до 15° морозу), вдень 2-7° морозу; на півдні та Закарпатті вночі близько 0°, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці 7 грудня без істотних опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Грудня 2023 16:20

Безпілотники СБУ вразили в Криму низку важливих військових об’єктів, — ЗМІ
5 Грудня 2023 13:49

Президент Франції зустрінеться з Орбаном: говоритимуть про вступ України до ЄС 
5 Грудня 2023 12:53

Окупантам вдалось захопити більшу частину Мар’їнки: місто вщент зруйноване
5 Грудня 2023 11:45

Україна отримає від Америки тисячі тонн металу для захисту інфраструктурних об’єктів
5 Грудня 2023 08:07

Сили ППО збили 10 з 17 ворожих “Шахедів”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки