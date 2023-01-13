Техно

В Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink

13 Січня 2023 21:25
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Starlink

В Україні наразі працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Нещодавно ми отримали нову партію від Польщі – 8 тисяч терміналів. Значну частину з них передаємо до «Пунктів незламності». Там працюють вже сотні «Старлінків», щоб українці могли зателефонувати, викликати швидку чи працювати під час блекаутів. За 10 місяців повномасштабної війни вдалось забезпечили майже 30 тисяч «Старлінків» для України», – повідомив Федоров.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни «Старлінки» стали фактично частиною критичної інфраструктури і важливою складовою для війська.

«Команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше «Старлінків», – зазначили у відомстві.

За оцінками експертів, присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.


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