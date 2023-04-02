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В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників

2 Квітня 2023 17:48
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боєприпаси

Український оборонний завод “Маяк” почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси осколкової дії для підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підприємство.

Ці боєприпаси осколкової дії, їх можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів. Вони є двох типів:

  • Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг – гарантована зона ураження радіусом 11 метрів.
  • ОБП-23.05 вагою 0,5 кг – гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра.

Завод “Маяк” – українське підприємство в галузі виробництва засобів зв’язку, розробки й виготовлення апаратури магнітного запису та відтворення звуку. З 2008 року головною спеціалізацією є виробництво стрілецького озброєння.


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