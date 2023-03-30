Найближчими днями в Україні очікується потепління, у деяких регіонах місцями невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п’ятницю вночі, 31 березня, на крайньому заході країни помірний дощ, у Карпатах, на Донеччині та Луганщині мокрий сніг; удень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, на сході країни 3-8° тепла.

У Києві в п’ятницю вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 9-11° тепла.

У суботу, 1 квітня, в Україні місцями невеликі, вночі в західних областях, удень на Правобережжі помірні дощі. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у східних областях уночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

У Києві в суботу вночі невеликий, удень помірний дощ. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.