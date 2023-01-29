Суспільство

В Україні ліквідовані ще 650 російських окупантів

29 Січня 2023 11:42
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втрати ворога

Протягом доби 28 січня в Україні знищені 650 російських загарбників, 8 танків та 22 броньованих машини.

Як агальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3197 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
  • артилерійських систем – 2195 (+7) од,
  • РСЗВ – 453 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.


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