В Угорщині відкрили двомовну українсько-угорську школу

Сьогодні в Будапешті відчинила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей, повідомляє МЗС України.

Тривалу підготовчу роботу задля відкриття школи здійснило українське товариство «Дім українських традицій» (Угорщина), яке взяло на себе управління навчальним закладом.

Освітній процес здійснюватиметься рідною українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.

«Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння», — підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та висловив вдячність угорській стороні за сприяння у цій важливій справі.

Участь у відкритті школи в Будапешті взяли Голова Закарпатської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина та Посол МЗС України з питань світового українства Мар’яна Беца.