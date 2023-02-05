В тилу росіян працює засекречений український спецназ

На окупованих територіях України та в глибовоку тилу РФ працюють добровольці секретного українського батальйону “Братство”.

Їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців Кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території Росії, пише The Guardian.

Добровольці «Братства» мають особливий статус, технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами. Їхній статус на відстані витягнутої руки пропонує заперечення.

Якщо станеться найгірше, 23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній командир 39-річний Олексій добре знають, що український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про них. Вже зараз Київ і західні уряди заперечують їх існування, але диверсанти кажуть, що завдають ударів по Росії на її території за допомогою її народу.

Велика частина цієї Західної тривоги, ймовірно, пов’язана з погрозою Кремля застосувати ядерну зброю , якщо «саме існування держави опиниться під загрозою».

«Виходить, що росіяни можуть їхати на територію України, а українці не можуть їхати в Росію», – каже Олексій.

Волонтерів «Братства» це не зупиняє. Вони наполягають, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути настрій битви на власній території.

“Від нас можуть чекати, що ми підірвемо Кремль, але поки що це не так. Я вважаю, що потрібно починати з маленьких завдань, а потім переходити до більш складних. У одного мого друга є приказка: «Щоб знищити ворожу військову базу, потрібно спочатку підірвати собачу будку»”, – каже Тарас.