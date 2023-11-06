Суспільство

В секторі Газа гуманітарна катастрофа: майже закінчилась їжа

6 Листопада 2023 07:08
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Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги в неділю з прикордонного пункту Рафах закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази, оскільки критичні запаси продовольства досягли небезпечно низького рівня.

Про це повідомляє виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн, сайт ООН

За її словами, протягом останніх кількох тижнів пункти в’їзду в Газу були практично перекриті, за винятком прикордонного переходу Рафах. Незважаючи на постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити зростаючі потреби.

Маккейн також підкреслила, що криза в Газі – це “не просто місцева трагедія, це яскраве нагадування про те, що наша глобальна продовольча криза погіршується”.

Місія ООН розширює свої масштаби, щоб протягом наступних кількох тижнів охопити більше одного мільйона людей терміновою продовольчою допомогою.


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