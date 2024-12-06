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В Росії тестують відключення “закордонного сегмента інтернету”
6 Грудня 2024 21:13
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інтернет, росія
Ілюстративне фото / AFP

Жителі Дагестану, Інгушетії та Чечні поскаржилися на проблеми з доступом до закордонних сайтів, пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що жителі цих регіонів не можуть зайти на ресурси, “хоч якось пов’язані із зарубіжним контентом”, навіть із використанням VPN. Проблеми були з доступом до Telegram, YouTube і Google.

“Радіо Свобода” з посиланням на джерела, які перебувають у Дагестані, повідомляє про перебої в роботі месенджерів WhatsApp і Telegram.

Один із найбільших у Дагестані провайдерів, компанія Ellco, повідомила, що обмеження доступу, які спостерігають із 16:00, пов’язані з навчаннями, що проводяться Роскомнаглядом, “з відпрацювання сценаріїв вимкнення доступу до зарубіжного сегмента мережі інтернет”.


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