Політика

В Росії готуються закрити кордони у разі нової хвилі мобілізації, — британська розвідка
16 Липня 2024 15:19
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Російський уряд розробляє систему для запобігання виїзду з країни потенційних призовників.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

“Російські незалежні медіа повідомляли про впровадження “системи обміну інформацією” між Міноборони РФ та Федеральною службою безпеки (ФСБ) для передачі даних про потенційних призовників до Прикордонної служби та “запобігання їхній втечі з країни”. Система повинна повністю запрацювати до осіннього призову 2024 року”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія проводить дві призовні кампанії щороку, мобілізуючи понад 250 тис. осіб для проходження одного року обов’язкової військової служби.

“Сотні тисяч росіян покинули країну після оголошення часткової мобілізації 2022 року, і більшість з них молоді і високоосвічені люди, що спричинило негативний вплив на ринок праці. Запровадження такої системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню подібного під час щорічного циклу призову та в разі оголошення нової хвилі мобілізації”, – зазначили у відомстві.


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