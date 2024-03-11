Політика

В РФ хочуть визнати “недійсним” рішення про передачу Криму до складу УРСР

11 Березня 2024 20:13
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окупація, крим
Ілюстративне фото / Pixabay

У понеділок, 11 березня, у Держдумі РФ зареєстрували законопроєкт, у якому хочуть визнати недійсним указ Верховної ради СРСР про передання Кримської області до складу УРСР 1954 року.

У документі йдеться про те, що рішення про передачу Криму до складу УРСР було ухвалено нібито з порушенням конституцій РРФСР і СРСР. При цьому, на думку авторів законопроєкту, указ «не відповідав принципам правової держави і міжнародного права».

Один з авторів законопроєкту, сенатор Сергій Цеков заявив, що ухвалення такого закону дасть Росії можливість «говорити з нормальними країнами, які ставляться з повагою до Росії, пояснювати взагалі, що сталося з Кримом у 1954 році насправді».

19 лютого 1954 року Верховна рада СРСР видала указ Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.

Необхідність передання Кримської області до складу Української РСР у відповідному указі пояснювали «спільністю економіки, територіальною близькістю і тісними господарськими та культурними зв’язками між Кримською областю та УРСР».


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