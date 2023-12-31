В Раді спростували інформацію про 18% податку за переказ коштів

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував інформацію про податок 18% за перекази з картки на картку. Про це він написав у Telegram.

“Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в фб, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегіі доходів буде обкладатися податком 18%”, – зазначив Гетманцев.

За його словами, в передноворічному вакуумі економічної інформації, “новину” понесли.

“Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО? Давайте врешті переходити з року кролика у рік дракона!”, – підкреслив Гетманцев.

28 грудня директор економічних програм аналітичного центру “Український інститут майбутнього” Анатолій Амелін повідомив у Фейсбуці, що будь-які надходження на картку фізособи будуть оподатковуватись податком у 18%. Нібито ця норма закладена у Нацстратегію доходів на 2024 рік.