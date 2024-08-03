В ОТУВ “Харків” повідомили про відступ ворога в районі Сотницького Козачка

На Харківському напрямку військові РФ основні зусилля концентрують у напрямку населених пунктів Глибоке і Вовчанськ.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” поінформував речник Оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Віталій Саранцев, передає Укрінформ.

«Ворог основні зусилля концентрує у напрямку населених пунктів Глибоке і Вовчанськ. Зараз найбільш інтенсивні бої тривають у Вовчанську. Тут протягом останніх днів ворог сконцентрував найбільше своїх зусиль, проводить ротацію особового складу, залучає додатковий особовий склад, тобто нарощує свій наступальний потенціал для можливих штурмових дій у майбутньому», — сказав він.

Крім того, поліпшилася оперативна обстановка в районі населеного пункту Сотницький Козачок, де ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони. Ворог зазнав втрат і відступає, розповів Саранцев.

За його словами, ворог через Вовчанськ намагатиметься просуватися у тил українських Сил оборони, які знаходяться на Куп’янському напрямку.