В ООН підтвердили справжність відео вбивства українського бійця після слів “Слава Україні”

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) в останній доповіді верифікували шість нових випадків позасудових страт українських полонених та підтвердило справжність відео вбивства українського бійця після слів “Слава Україні”.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

“УВКПЛ задокументувало шість додаткових випадків позасудових страт українських військовополонених, причому всі вони відбулися до звітного періоду. Управління також продовжувало документувати повідомлення про тортури і жорстоке поводження з українськими військовополоненими, які утримуються РФ, а також про жахливі умови утримання, включаючи примусовий у новому звіті.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також дослідило два відео, що з’явилися в мережі 6 березня та 11 квітня 2023 року, на яких окупанти катують і стратять двох українських військових.

“На першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав “Слава Україні”. На другому відео російський військовий обезголовив українського військовослужбовця. Обидві відеозаписи, які, ймовірно, були записані до звітного періоду, є справжніми”, – сказано у звіті .

Загалом із 56 українських військовослужбовців, опитаних УВКПЛ у звітний період, 51 розповів, що піддавався різним формам тортур та жорстокого поводження.

Звіт охоплює період із 1 лютого до 31 липня 2023 року. Доповідь та її висновки ґрунтуються на даних, зібраних у ході польових місій, відвідувань місць утримання під вартою, а також дистанційного моніторингу окупованої території.