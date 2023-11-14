У вівторок, 14 листопада, в окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Зокрема, пишуть про стовп диму у Будьонівському районі Донецька.
За інформацією з місцевих груп, до цього в небі кружляли два дрони.
У вівторок, 14 листопада, в окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Зокрема, пишуть про стовп диму у Будьонівському районі Донецька.
За інформацією з місцевих груп, до цього в небі кружляли два дрони.
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