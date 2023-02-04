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В Одесу відправили газотурбінну електростанцію: що відомо про масштабну аварію

4 Лютого 2023 16:47
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одеса

На Одещині сталася масштабна аварія на підстанції, у частині міста – серйозні проблеми з електропостачанням.

Друга за добу аварія сталася на високовольтній підстанції, що належить Укренерго. Про першу аварію на підстанції в Одесі повідомляли ввечері 3 лютого. Лінія була неодноразово пошкоджена внаслідок російських атак, тому в Одесі та прилеглих районах довелось застосувати аварійні відключення.

Влада визнає, ситуація – складна, а масштаб аварії суттєвий. Тому швидко відновити енергоживлення, зокрема критичної інфраструктури, неможливо.

Через складну ситуацію в місті прем’єр-міністр доручив створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, до міста направили всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго та газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

“На позачерговому засіданні Уряду доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника “Укренерго”, представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго”, – зазначив Шмигаль. 

Додається, що задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник “Укренерго”.


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