В Одеському ТЦК викрили багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

В Одеському ТЦК правоохоронці викрили схему заробітку на чоловіках, які прагнули уникнути мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що начальник відділу Приморського РТЦК та СП з липня 2023 року несанкціоновано втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”. Таким чином, уточнили в ДБР, він відкоригував інформацію щодо 138 чоловіків, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала від 4,5 до 7 тис. доларів США. Вона могла принести підозрюваному щонайменше один мільйон доларів, додали в ДБР.

Посадовцю ТЦК повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Відповідальність за цією статтею — до 15 років позбавлення волі.

У ДБР уточнили, що встановили всіх військовозобов’язаних, які скористались схемою. Тих, що перебувають в Україні — доставили до військкомату для оновлення даних та мобілізації.

Також правоохоронці встановлюють, хто ще був причетний до цієї схеми. В рамках розслідування вони провели 14 обшуків.