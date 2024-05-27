Кримінал

В Одеському ТЦК викрили багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

27 Травня 2024 15:28
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дбр, мобілізація
В Одеському ТЦК правоохоронці викрили схему заробітку на ухилянтаї / Фото: ДБР

В Одеському ТЦК правоохоронці викрили схему заробітку на чоловіках, які прагнули уникнути мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що начальник відділу Приморського РТЦК та СП з липня 2023 року несанкціоновано втручався в роботу електронної бази реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”. Таким чином, уточнили в ДБР, він відкоригував інформацію щодо 138 чоловіків, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала від 4,5 до 7 тис. доларів США. Вона могла принести підозрюваному щонайменше один мільйон доларів, додали в ДБР.

Посадовцю ТЦК повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Відповідальність за цією статтею — до 15 років позбавлення волі.

У ДБР уточнили, що встановили всіх військовозобов’язаних, які скористались схемою. Тих, що перебувають в Україні — доставили до військкомату для оновлення даних та мобілізації.

Також правоохоронці встановлюють, хто ще був причетний до цієї схеми. В рамках розслідування вони провели 14 обшуків.


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