В Одеській області затримано строковика – “полювальника на HIMARS”

Служба безпеки викрила ще одного агента російських спецслужб у результаті агентурно-оперативної роботи на Одещині.

Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

“Встановлено, що окупанти обрали йому псевдонім «Кримчанин» та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області.

За вказівкою російської спецслужби їхній агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону.

Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському «куратору» через анонімний месенджер у вигляді позначень на електронних картах.

СБУ спрацювала на випередження – співробітники служби своєчасно викрили зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

“Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором”, – зауважили правоохоронці.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.