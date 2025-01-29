В Одесі двоє дівчат на замовлення підпалювали автівки: що їм загрожує

Правоохоронці затримали двох дівчат, які за грошову винагороду підпалювали автівки в Одесі. Зловмисниці спалили один кросовер і планували підпалити ще один. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба Одеського райуправління поліції № 1.

За даними правоохоронців, у комендантську годину на одній із вулиць Одеси зловмисниці підпалили автомобіль Kia місцевої жительки, припаркований біля будинку. Пожежу загасили рятувальники та повідомили про подію в поліцію.

Поліцейські встановили, що до підпалу кросовера причетні дві одеситки 17 та 18 років.

“Неповнолітня дівчина під час пошуку легкого заробітку в одному з каналів телефонного месенджера була завербована за грошову винагороду здійснювати підпали військових та поліцейських автівок. Також їй дозволили палити будь-яке авто, на яке попередньо слід було наклеїти білий хрест. Погодившись, юначка залучила до співпраці свою 18-річну приятельку”, – розповіли в поліції.

Дівчата підшукали автомобіль, який відповідав вимогам так званого куратора, і, дочекавшись ночі, позначили його хрестом, облили легкозаймистою рідиною та підпалили. Процес був зафільмований на телефон для підтвердження виконаної “роботи”. Пізніше вони збиралися спалити ще один цивільний автомобіль Renault, припаркований біля оселі власника.

У затриманих вилучили паливно-мастильні матеріали, запальничку, липку стрічку та інші речі, заготовлені для підпалу автівки, мобільні телефони з листуваннями із замовником та речові докази.

Затриманим повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна та замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Санкція за статтею – до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.