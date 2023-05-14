В ОДА показали, як виглядає Тернопіль після ракетного удару Росії

За даними рятувальників, російські окупанти двічі атакували Тернопіль: після опівночі та під ранок. Місцева влада опублікувала фото, як рятувальники у Тернополі усю ніч гасили пожежу після ракетних ударів окупантів.

Фото наслідків показав голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Дякую нашим рятувальникам, які усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів. До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу”, – підписав фото очільник області.

За даними ДСНС, російські окупанти двічі атакували Тернопіль: після опівночі та під ранок. Під час першого разу попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, що призвело до пожежі. В результаті атаки травмувалися 2 особи – осколкові поранення та опіки. Вони перебувають у лікарняних закладах.

“О 01.52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02.28 годині — пожежа другого. Наразі, ліквідація пожежі триває. Близько о 5 годині ранку 14 травня місто було вдруге атаковано ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих”, – йдеться у повідомленні.