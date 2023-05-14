Суспільство

В ОДА показали, як виглядає Тернопіль після ракетного удару Росії

14 Травня 2023 14:15
79
читать на русском →
обстріли, тернопіль

За даними рятувальників, російські окупанти двічі атакували Тернопіль: після опівночі та під ранок. Місцева влада опублікувала фото, як рятувальники у Тернополі усю ніч гасили пожежу після ракетних ударів окупантів. 

Фото наслідків показав голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Дякую нашим рятувальникам, які усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів. До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу”, – підписав фото очільник області.

За даними ДСНС, російські окупанти двічі атакували Тернопіль: після опівночі та під ранок. Під час першого разу попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, що призвело до пожежі. В результаті атаки травмувалися 2 особи – осколкові поранення та опіки. Вони перебувають у лікарняних закладах. 

“О 01.52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02.28 годині — пожежа другого. Наразі, ліквідація пожежі триває. Близько о 5 годині ранку 14 травня місто було вдруге атаковано ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Травня 2023 09:00
257

Окупанти били по Харкову з ЗРК С-300: Синєгубов розказав про наслідки
14 Травня 2023 15:24
40

Збиті гелікоптери та літаки у Брянській області – робота російської ППО – Ігнат
14 Травня 2023 14:51
10

На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло 7 людей, 16 – отримали поранення
14 Травня 2023 13:02
60

Британська розвідка пояснила проблеми військ РФ в Україні
14 Травня 2023 11:19
82

Українські сили продовжують контратаку в районі Бахмута – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
усі думки