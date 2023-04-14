В Мінкульті не розуміють, чому падає трафік телемарафону

Мінкульт звернувся до YouTube через падіння трафіку телемарафону, розповів міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко в інтервʼю LIGA.net.

Окрім звернення до YouTube через певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь в телемарафоні, Мінкульт також матиме зустріч з Meta. Її тема – блокування Facebook-сторінок українців, які розповідають про війну, чи інформаційних ресурсів.

“Якщо мова йде про санкційну політику стосовно росіян, чи ресурсів на кшталт Страна, ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відслідковувати, будемо на це звертати увагу”, – розповів Ткаченко.

За словами міністра, під час війни на YouTube налагоджена система швидкої реакції. Сервіс взяв в опрацювання повідомлення і перевіряє, що сталося. Вже є поновлення звичного трафіку на YouTube-каналі цих ресурсів.