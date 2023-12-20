В “Київстарі” знову збій: користувачі скаржаться на відсутність зв’язку

Користувачі “Київстару” скаржаться на черговий збій у роботі мобільного оператора. У багатьох абонентів зранку, 20 грудня, відсутній зв’язок та не працює Інтернет.

Напередодні увечері на офіційній сторінці компанії опублікували допис, в якому повідомили про відновлення роботи застосунка “Мій Київстар”.

Однак у коментарях користувачі пишуть, що працює зовсім не все. У багатьох сьогодні відсутня мобільна мережах, не працює Інтернет та застосунок.

Керівництво компанії поки що не коментувало новий збій у роботі оператора.