Суспільство

В “Київстарі” знову збій: користувачі скаржаться на відсутність зв’язку

20 Грудня 2023 08:17
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зв'язок

Користувачі “Київстару” скаржаться на черговий збій у роботі мобільного оператора. У багатьох абонентів зранку, 20 грудня, відсутній зв’язок та не працює Інтернет.

Напередодні увечері на офіційній сторінці компанії опублікували допис, в якому повідомили про відновлення роботи застосунка “Мій Київстар”.

Однак у коментарях користувачі пишуть, що працює зовсім не все. У багатьох сьогодні відсутня мобільна мережах, не працює Інтернет та застосунок.

Керівництво компанії поки що не коментувало новий збій у роботі оператора.


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