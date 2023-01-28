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В ISW повідомили імовірні напрями нового наступу росіян

28 Січня 2023 09:35
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ISW

Президент Росії Володимир Путін готує новий наступ, щоб відновити ініціативу, який може розпочатися вже в лютому або березні 2023 року. 

Російські чиновники та інші особи, які говорили на умовах анонімності, нібито повідомили Bloomberg, що Путін прагне провести новий великий наступ і що він дозволить Росії виграти війну в довгостроковій перспективі, незважаючи на невдачі Росії досі, повідомляють аналітики ISW.

Кремль, ймовірно, готується здійснити рішучу стратегічну дію — швидше за все в Луганській області — протягом наступних шести місяців, спрямовану на відновлення ініціативи та припинення нинішньої низки операційних успіхів України.

Раніше ISW оцінювало, що вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція з розгрому та використання українського контрнаступу.

Недавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганськ. Росія передислокує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі в Луганську область. 

Ця подія свідчить про те, що запланований російський наступ швидше за все, спрямований на Луганську область, хоча це також може статися в районі Вугледара на заході Донецька. Цей новий наступ навряд чи буде спрямований на північну Україну з Білорусі. Як і раніше немає ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі. Російські елементи в Білорусі здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій.

Російські мілблогери також дедалі частіше списують ідею повторної атаки на Київ як інформаційну операцію та припускають, що найбільш вірогідною ціллю російського наступу буде східна Україна або сусідня Харківська область.


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