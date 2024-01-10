Політика

В Еквадорі оголошено режим “внутрішнього збройного конфлікту”

10 Січня 2024 08:53
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еквадор

Прем’єр-міністр Перу Альберто Отарола у середу, 10 січня, оголосив про запровадження надзвичайного стану на кордоні з Еквадором. Це сталося після того, як президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив про введення режиму внутрішнього збройного конфлікту.

До цього президент Перу скликала екстрене засідання уряду для вжиття термінових заходів щодо запобігання проникненню в Перу злочинців, які втекли з в’язниць Еквадору. МВС країни при цьому повідомило про відправлення до кордону з Еквадором поліцейських спецпризначенців для посилення заходів безпеки.

Що відомо про ситуацію в Еквадорі

7 січня з еквадорської в’язниці втік ватажок банди “Лос-Чонерос” на прізвисько Фіто. Після цього у кількох пенітенціарних установах сталися бунти.

8 січня президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив у країні надзвичайний стан і запровадив комендантську годину. Він підписав указ, який визнає наявність у країні “внутрішнього збройного конфлікту”, і розпорядився нейтралізувати 22 злочинні угрупування.

Оголошення було зроблено після захоплення у заручники співробітників телеканалу TC Televisión, які на цей момент вели прямий ефір зі студії у місті Гуаякіль. Поліція затримала 13 людей, усіх заручників звільнили.

Під час заворушень у місті Гуаякіль загинули вісім людей, ще двоє, зокрема поліцейський, постраждали.

Останні 24 години в Еквадорі характеризуються викраданнями, вибухами та збільшенням злочинності.

Як пише видання Ecuavisa, до історичного центру столиці Еквадору Кіто стягнули танки. На вулицях міста видно бронемашини.

У в’язницях у злочинців у заручниках залишаються майже 140 людей з-поміж охоронців та адміністрації. Навчальні заклади запровадили віддалений режим роботи.


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