В Brave1 представили нову систему РЕБ PARASOL

Один з учасників кластеру Brave1 розробив окопну систему радіоелектронної боротьби під назвою PARASOL.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Версія PARASOL 01 призначена для захисту позицій військових від російських FPV-дронів. Вона забезпечує захист в межах 200 метрів. Водночас версія PARASOL 02 призначена для захисту техніки. Її можна встановити та приєднати до бортової мережі. Ця система також глушить дрони на відстані в межах 200 метрів.

Держава вже уклала контракти з розробником, компанією “МіксСтіл”, купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують.