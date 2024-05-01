Техно

В Brave1 представили нову систему РЕБ PARASOL

1 Травня 2024 21:12
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Один з учасників кластеру Brave1 розробив окопну систему радіоелектронної боротьби під назвою PARASOL.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Версія PARASOL 01 призначена для захисту позицій військових від російських FPV-дронів. Вона забезпечує захист в межах 200 метрів. Водночас версія PARASOL 02 призначена для захисту техніки. Її можна встановити та приєднати до бортової мережі. Ця система також глушить дрони на відстані в межах 200 метрів.

Держава вже уклала контракти з розробником, компанією “МіксСтіл”, купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують.


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