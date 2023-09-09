В Андріївці на міні підірвався комбайн – ХОВА

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, у с. Вільхуватка Куп’янського району обстрілом пошкоджено будинок, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілів смт. Ківшарівка та с. Курилівка Куп’янського району сталися лісові пожежі.

Близько 11:30 в с. Рубіжне Чугуївського району на власному подвір’ї цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу “Пелюстка”. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Біля 11:50 в районі с. Андріївка Ізюмського району у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн. Постраждалих немає.